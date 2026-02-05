最新文件公佈愛潑斯坦的驗屍細節

[BBC]

警告：本報導包含暴力或血腥內容，可能令部分讀者感到不安。

美國政府公佈先前未曝光的照片，顯示傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在死亡後被救護人員處理、遺體躺在擔架上的情況。

這20張圖片多數過於血腥，不宜公開展示，作為美國聯邦調查局（FBI）解密報告的一部分發布，內容包括愛潑斯坦在獄中死亡後的調查、驗屍報告及監獄內部文件。

它們是美國司法部於週五公布的最新「愛潑斯坦文件」中、數百萬份文件的一部分。

愛潑斯坦於2019年8月10日被發現在紐約大都會拘留中心的牢房內身亡。他當時正因性販運及共謀罪名被拘押等待受審。

最新公布的FBI報告「愛潑斯坦死亡調查」顯示，這份文件似乎是由該機構紐約外勤辦公室就其死亡進行的調查。這份23頁的報告每頁皆蓋有「非機密」（unclassified）字樣。

BBC事實核查團隊（BBC Verify）查閱的未經刪減文件，內容包括愛潑斯坦頸部的特寫照片及可見傷痕，也包含其驗屍細節，以及他在自殺前數日的心理健康評估報告。

數張照片顯示愛潑斯坦躺在擔架上，醫護人員正試圖為他急救。照片日期為2019年8月 10日，時間標記為當地時間06:49，大約是他在牢房內被發現無反應後16分鐘。拍攝地點不明，但愛潑斯坦於06:39被送往附近醫院並在當地被宣告死亡，照片有可能是在醫院拍攝。

另外三張照片附有註記，指明拍攝於醫院，內容包括其頭部特寫及頸部一處明顯傷痕。每張照片上皆顯示愛潑斯坦的姓名，但部分圖片中其名字的拼法誤寫為「Jeffery」，而非正確的「Jeffrey」。

[Department of Justice]

BBC事實核查團隊對新公布的愛潑斯坦遺體照片進行反向圖片搜尋，未發現任何早於1月30日已在網上發布的版本。

我們也在此次公布的文件中找到其他可相互印證的資料，包括司法部與紐約首席法醫辦公室（Office of Chief Medical Examiner, OCME）提交的89頁愛潑斯坦驗屍報告，以及來自FBI紐約外勤辦公室、內含相同已遮蔽影像的電子郵件。

紐約首席法醫辦公室的部分驗屍內容也出現在該報告中，包括愛潑斯坦頸部甲狀軟骨兩處骨折的掃描影像。

FBI的報告亦包括一份六頁的時間線，記錄愛潑斯坦自2019年7月6日因聯邦性交易指控被捕並關押於紐約大都會拘留中心後，直到其死亡的羈押過程。

時間線顯示，愛潑斯坦於2019年7月23日曾企圖自殺後被列入自殺監控名單。愛潑斯坦當時指控他的室友、面臨謀殺指控的前警察尼古拉斯·塔塔利奧尼（Nicholas Tartaglione）試圖殺害他。

[BBC]

文件指出，愛潑斯坦在翌日與心理學家會面時表示，他「沒有興趣自殺」，並稱「自殺會是瘋狂的行為」。根據該心理學家報告，他在7月25日亦表示自己「對案件投入太多。我有生活，我想回去過我的生活」。

司法部公布的其他文件顯示，監獄長曾建議愛潑斯坦不應單獨關押，並強調需要對其牢房進行「每30分鐘一次的巡視」，以及實施「不定期的巡視」。

愛潑斯坦的室友在其死亡前一天被釋放。監獄文件顯示，在8月9日夜間，獄警未按計畫於03:00和05:00進行巡查，所在區域的監控系統也發生故障。他的遺體最終在早晨巡查時被工作人員發現。

同一份FBI報告另有一個經刪減的版本，共17頁，亦於此次文件發布中公開。該版本未包含心理學家報告、羈押時間線，檔案中的影像也被遮蔽。目前不清楚為何刪減版與未刪減版會同時被收錄。

已聯絡司法部以作回應；FBI則拒絕置評。

補充報導：喬許·奇塔姆（Josh Cheetham）