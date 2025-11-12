最新暴風侵襲機率出爐！4地達100% 北部全掛蛋

鳳凰颱風已經減弱為輕颱。（圖／氣象署）





鳳凰颱風已經減弱為輕颱，不過路徑有變化，目前氣象署預估將從恆春半島一帶登陸，依據最新暴風侵襲率資料，共有4地區達到100%，提醒民眾要留意防範。

根據氣象署14時發布的「120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，屏東縣、恆春、高雄市、台南市都是100%，台東縣、綠島也有99%，再來則是蘭嶼有94%，嘉義市64%、嘉義縣53%也都高於50%機率。除此之外，北部縣市台北市、新北市、基隆市、桃園市，還有外島連江縣、金門縣都為0%。

氣象署14時發布的「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署）

依據氣象署16時15分發布的海上陸上颱風警報資料，鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其中心已進入台灣西南方近海，暴風圈已籠罩台南以南及台東陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

原先預計鳳凰颱風將從高雄到屏東一帶登陸，不過最新觀測資料顯示，鳳凰未來路徑有變化，改朝恆春半島一帶登陸，預期鳳凰颱風傍晚至晚間登陸後，迅速於晚間到深夜從恆春到台東間出海，再朝東北方前進。

陸上颱風警報範圍。（圖／氣象署）

