最新桃園市長民調出爐 王義川支持度曝光

有媒體今（15）日公布最新桃園市長民調，結果顯示，無論民進黨推派誰出戰，桃園市長張善政在假設性對決中，支持度皆穩定在6成上下，明顯領先綠營可能人選。而在綠營可能人選中，民進黨立委王義川的支持度為20%，且在20至29歲、30至39歲的年輕選民方面，他的支持度分別為：19%、20%。

根據《TVBS民調中心》今天公布的最新民調顯示，張善政的支持度大幅領先民進黨可能人選，其中若民進黨派出王義川，兩人的支持度為張59%、王20%，雙方差距39個百分點。交叉分析顯示，民進黨認同者有64%支持王義川、24%支持張善政；有高達91%國民黨認同者支持張善政，民眾黨認同者更有94%支持張；而在中立選民方面，有53%支持張善政，僅8%支持王義川，另有39%表示尚未決定。

而在年輕選民支持度方面，20至29歲選民有51%支持張善政、19%支持王義川，30%未決定；30至39歲選民方面，65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。另外，根據《TVBS新聞》報導，對於民調結果，王義川受訪回應，謝謝《TVBS》的民調，沒有太意外。

上述調查由TVBS民意調查中心於114年12月5日至12日晚間進行，成功訪問953位20歲以上桃園市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，調查經費來源為TVBS。

