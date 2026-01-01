最新棒球世界排名出爐！12強冠軍台灣穩坐第2名

前年奪下12強冠軍的台灣隊。（圖／林王祐攝）





世界棒壘球總會（WBSC）發表年度最後一次世界排名。剛奪下12強冠軍的台灣隊，在本次統計中以5112分位居世界第二。日本以6676分高居世界第一，美國則以4357分續居第三名。

前五強格局穩定 積分涵蓋過去4年各項賽事

本次世界排名積分統計涵蓋過去4年間的各項國際賽事。第四名為積分4192分的南韓，第五名則是3653分的委內瑞拉。

在前五名的球隊中，排名與積分差距顯示出日、台、美等傳統棒球強權的領先優勢依舊穩固。

荷蘭重返第九成前十強唯一上升球隊 祕魯進步16名表現最亮眼

在前十名的變動方面，荷蘭以2690分位居第九，成為自11月排名更新以來，前十強球隊中唯一排名提升的國家。

原先排名第九的古巴，則因積分2622分下滑至第十名。此外，前二十名的球隊名單在本次更新中沒有變動；祕魯則在本次榜單中大幅上升16名至第31名，成為本次排名進步最多的國家。

