最新民調僅贏蘇巧慧10個百分點 李四川證實這時間辭副市長

藍綠布局2026新北市長選戰，民進黨確定將推派立委蘇巧慧參選，但藍白人選未定。對於何時辭職投入選戰，台北市副市長李四川表示，過去新北市長侯友宜3月、前新北市長朱立倫5月才開始選舉，他認為不需要這麼早；只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長，不過目前不知道黨部的規畫時間。

李四川3日接受網路節目訪問時被問到，李四川與蘇巧慧一對一僅贏10個百分點，是否兩人愈拉愈近？李四川是否應該早一點參選？國民黨還要拖到明年3月或6月，國民黨內部、及藍白整合要怎麼處理，勝算會比較高？李四川回答，只要確定登記初選就一定會辭掉台北市副市長，不過目前不知道黨部的規畫時間。

至於接下來若確定參選是否會搖旗吶喊？還是僅市政說明擘劃？李四川強調，他應該會有自己的堅持，但黨也有黨的想法，但他看過這麼多年選舉，人家都說什麼「給你黃袍加身」，不過他要跟所有年輕人、台灣民眾說，現在沒有什麼「黃袍加身」，選市長不是要去當官，對他來說，選市長是要去做事。

李四川直言：「你不要我去做事，我反而樂得輕鬆，尤其我在業界薪水還更高，晚上還可以睡更甜。」並感嘆，他認為所有的比賽都是靠你的能耐，但怎麼唯獨有選舉是靠嘴巴去罵人，李四川也在節目中提及以先前因輝達案遭到綠營抹黑一事。

李四川指出，他做一件全台灣人都高興的事「讓輝達來」，竟然有人說他圖利，就知道台灣的選舉環境；還有2日北市環保局有同仁，因送了一個32元的舊電鍋給阿嬤，不知道現在的法令怎麼跟社會脫節這麼多，法之下，應該也要有一些情理。