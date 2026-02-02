最新民調出爐！台美關稅降至15% 過半民眾滿意談判結果

即時中心／黃于庭報導

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。《美麗島電子報》今（2）日公布最新民調，顯示過半國人滿意關稅談判結果。

根據《美麗島電子報》最新民調，針對行政院副院長鄭麗君所帶領的談判團隊，與美國最終敲定15%關稅，有53.0%民眾表示滿意（27.4%很滿意、25.6%還算滿意），不滿意則有31.9%（其中16.0%很不滿意、15.9%有點不滿意），另有15.1%未明確回答。

經交叉分析，僅民眾黨支持者與泛藍民眾不滿意談判結果多於滿意，其餘民眾明顯傾向滿意，當中男性、新北市和雲嘉南及高屏、70歲以上、國中與專科及研究所學歷、泛綠民眾，更有超過5成5表示滿意；至於中立民眾也有42.3%滿意、30.9%不滿意。

今（2026）年度中央政府總預算持續卡關，更創下我國憲政首例，立院「預算會期」卻一字未審。雖野黨雖提出先行審查TPASS通勤月票、各類保險生育補助等，38項攸關民生、共計718億元同意行政院可動支相關經費，不過行政院強調，所有預算都應該完成實質審查，以便順利推動施政。



經詢問對中央政府總預算審查方式，有46.3%民眾認為，可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通，也有35.3%表示，立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算，至於18.4%則未明確回答。

透過交叉分析可見，台北市、研究所學歷、泛綠民眾等群體，較傾向立法院應該立即全面審查中央政府總預算；其餘民眾則認為，可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通，當中新北市和基宜花東離島、20至29歲與50至59歲、大學學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾，有過半數持此看法。



總統賴清德去（2025）年投書美國華盛頓郵報，宣布將提出400億美元特別預算案；然而，藍白不僅10度封殺該案闖關，更提案邀請賴清德至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並表決通過該項公決案。

對於「賴總統有沒有必要去立法院進行國情報告？」之問題，52.9%民眾認為有必要（34.3%很有必要、18.6%還算有必要），覺得沒必要的民眾則有34.1%，另有13.0%未明確回答。

進一步分析，70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等，認為賴清德沒必要進行國情報告多於有必要，其餘多數民眾認為有必要，當中以桃竹苗與高屏和基宜花東離島、20至39歲、專科與大學學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾佔大宗，超過5成5認為有必要，而中立民眾部分，52.8%認為有必要、23.7%沒有必要。

