即時中心／高睿鴻報導

即便中國長年以來戮力打壓，卻依舊無法阻擋我國多數民眾，希望台灣能在國際社會佔有一席之地的決心。公民團體「台灣安保協會」今（24）日開記者會發布最新民調，指出全國年滿15歲的民眾，其中45%認為我國政府應積極與美國建交、22.5%不同意；更有49.8%贊成以「台灣」之名與美建交，遠高於25.9%不贊成。另，高達63.2%民眾力挺，以台灣為名加入國際組織，遠高於17.5%不贊成。調查結果顯示，台灣人的國家意識已愈趨強烈。

同份調查甚至顯示，56.9%民眾同意「與美國建立軍事同盟」，高於18.2%不同意；不僅如此，高達64%民眾表態「若台灣遭受軍事攻擊，願意保衛家園」，遠高於17.7%不願意。另一方面，相較於對美國較為信賴，台灣人普遍不信任中國，此份調查指出，竟然只有11.9%民眾對中國有好感、53.6%民眾表達沒有好感；至於身分認同的部分，34.9%民眾自認「是台灣人也是中華民國人」、31.6%認為「只有台灣人」、23.6%認為「只有中華民國人」、6.5%認為「只有中國人」。

統獨傾向方面，此份民調顯示，38.9%民眾希望「永遠維持現狀」、38.5%民眾希望「維持現狀往獨立方向前進」、10.2%支持「維持現狀往統一方向前進」、5.8%「儘速獨立」、0.6%「儘速統一」。

最後則是政黨傾向，本份民調指出，31.4%受訪者表態支持民進黨、23.4%挺國民黨、另有13.4支持民眾黨，另有28.2%民眾「不了解任何黨」。

此民調訪問期間為2025年11月17至19日，共3天；對象為全國範圍15歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話50％，手機50％。有效樣本1077人，市話536人，手機541人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣安保協會，委託山水民意研究股份有限公司所做。

原文出處：快新聞／最新民調出爐！多數民眾挺「台灣與美國建交」 綠營支持率領先藍白

