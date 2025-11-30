最新民調出爐！日逾半民眾挺高市早苗「台灣有事」發言 支持率飆75%

國際中心／施郁韻報導

根據最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率居高不下，高達75%。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗日前指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，「挺台」發言受外界關注，引發中國不滿。根據最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率居高不下，高達75%。

根據《日本經濟新聞》與東京電視台，11月28日至11月30日進行的民意調查顯示，高市早苗內閣支持率75%，連續2個月支持率破7成以上。支持前2大理由分別是「人品值得信賴」達37%，及「具備領導力」34%。

另外，不支持的前2名理由則為「內閣以自民黨為中心」佔35%，及「人品不值得信賴」30%。

關於高市早苗在國會答詢中有關「台灣有事」及日本行使集體自衛權的發言，55%民眾認為恰當，30%認為不恰當。

至於期盼高市內閣優先處理的政策議題，可複選回答，最多人選擇「物價對策」，高達55%，第二為「經濟成長」的32%，接序是「外交與安全保障」佔31%、「年金」佔26%，「雇用與薪資」為26%。

這項調查時間位於11月28日至11月30日，針對18歲以上男女隨機撥打手機與市話，共1006名受訪者做出回答，回答率41.4%。

