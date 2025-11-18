最新民調出爐！賴清德不滿意度過半 連鐵票倉雲嘉南也淪陷

民進黨今年初大搞全台大罷免，最終落得大罷免大失敗的下場，這也讓身兼民進黨主席的總統賴清德民調來到生涯最低點。儘管過去3個月有逐步回升，但根據最新國政民調顯示，賴清德全國民眾不贊同度仍過半來到50.2%，就連鐵票倉「雲嘉南」不滿意度也以44%高過滿意的43%。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會公布最新民調，他們詢問受訪者，「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：10.2%非常贊同，27.7%還算贊同，24.5%不太贊同，25.7%一點也不贊同，8.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成八基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，五成不贊同。不贊同比贊同多12.3個百分點。

賴清德最新民調。（圖／ 台灣民意基金會 ）

游盈隆指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴總統的聲望處於緩慢復甦狀態，但仍深陷執政困境，短期內要想回升到大罷免大失敗前的狀況，需要九牛二虎之力才行。

賴清德上任以來歷月民調。（圖／ 台灣民意基金會 ）

根據民調的進階分析來看，除了65歲以上的受訪者外，20至64歲的民眾多數都不贊同賴清德處理國家大事的方式，其中35至44歲更高達六成不贊同；55至64歲也有五成八不贊同的超高比例。從教育背景來看，除了小學級以下的教育程度者外，其他學歷的受訪者多數不贊同賴清德處理國家大事的方式。

從傳統台灣地緣政治的七大塊來看，台北市，四成三贊同，四成六不贊同；新北市，三成四贊同，五成一不贊同；桃竹苗，三成一贊同，五成五不贊同；中彰投，三成六贊同，五成四不贊同；雲嘉南，四成三贊同，四成四不贊同；高屏澎，四成八贊同，四成四不贊同；基宜花東金馬，二成九贊同，六成三不贊同。

游盈隆進一步分析表示，從長期趨勢看，賴總統上任一年半，過去五個月是他聲望開始走下坡，民怨急遽飆高，最惹人怨的時刻。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連五個月。大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。賴總統社會支持度，從八月到十一月，從33.3%到37.9%，只爬升4.6個百分點，相當艱辛；同時，民怨從八月的54.4%到十一月的50.2%，只下降4.2個百分點，相當緩慢。何時能夠脫離執政困境？從目前各種跡象看來，是一個很大的問號。

上述調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，訪問期間是2025年11 月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

