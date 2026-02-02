最新民調出爐！賴總統執政「不滿意度」首度低於五成

《美麗島電子報》今（2）日公布最新國政民調，數據顯示，在賴清德總統的執政滿意度，「滿意」為46%，「不滿意」48%，差距僅2個百分點，是自去年7月以來首度低於5成。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

進一步分析發現「滿意」比上月增加5.4個百分點，「不滿意」則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。這也是「不滿意」賴總統執政的民眾自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴總統的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

賴總統的執政不滿意度自去年7月以來首次低於五成。（圖／美麗島電子報）

經由交叉分析發現，新北市和雲嘉南及高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意賴總統執政，而男性、或台北市與桃竹苗和基宜花東離島、或30至69歲、或高中與專科及研究所學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群約超過半數不滿意賴總統執政表現，中立民眾則有34.7%滿意賴總統表現、49.3%不滿意，而認為國內整體經濟現況不好的民眾有68.6%不滿意賴總統表現、24.8%滿意。

本次民調之委託單位為《美麗島電子報》，調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍：全國22個縣市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2026年1月26日至1月28日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣設計為2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年12月中華電信住宅電話為622.0萬用戶（占全國家戶數63.1%；2024年家庭收支調查住宅電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年12月行動寬頻用戶數為2831.9萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。

樣本規模為成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年12月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

