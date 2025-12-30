最新民調出爐！陳其邁施政滿意度67%

2026年高雄市長選戰將近，現任市長陳其邁任期也將屆滿，綠營內部目前有立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺表態角逐。最新民調顯示，有67%高雄市民對陳其邁的施政表現表示滿意，19%不滿意。

高雄市長陳其邁。（圖／中天新聞）

「TVBS民調中心」公布的最新民調顯示，對於高雄市長陳其邁連任至今的施政表現，有 67%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，31%還算滿意），滿意度持續創新高，與 11 月時的調查結果相較，再提升兩個百分點；不滿意的比例減少 4 個百分點至 19%（11%不太滿意，8%很不滿意），13%沒有表示意見。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁。（圖／中天新聞）

但值得注意的是，民調也顯示，目前綠營表態有意接棒陳其邁的人選中，僅綠委賴瑞隆以41%的支持度贏過國民黨候選人、藍委柯志恩的39%。許智傑、邱議瑩、林岱樺與柯志恩的差距雖然拉近，但仍小幅落後柯志恩。

高雄市長陳其邁。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

延伸閱讀

影/陸今圍台軍演實彈射擊 國防部：偵獲71架次軍機、27枚多管火箭

解放軍無人機「俯拍台北101」？國防部：明顯是認知作戰

直播/解放軍連2天圍台軍演！國防部召開臨時記者會