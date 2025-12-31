最新民調出爐！陳其邁滿意度再創新高 「這政策」獲7成市民肯定

即時中心／黃于庭報導

高雄今（2025）年「演唱會經濟」再度發威，世運主場館舉辦多場大型演唱會，包含韓國女團BLACKPINK、TWICE，以及首度移師台灣的Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），結合城市行銷，帶來龐大的周邊商機。《TVBS》昨（30）日公布最新民調，市長陳其邁施政滿意度創新高，高達67%市民表示滿意。

根據《TVBS》最新民調結果，問及「高雄市長陳其邁連任至今已經快3年了，請問您對於陳其邁擔任高雄市長這段期間的施政表現滿不滿意？」，有67%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，31%還算滿意），數據持續創新高。

事實上，陳其邁連任後滿意度一直維持在高點，連任1年時63%，連任2年也有60%市民表示滿意，11月調查時提升至65%。本次再增加2個百分點，不滿意比例減少4個百分點，僅有19%不滿意（11%不太滿意，8%很不滿意），另13%沒有表示意見。

就《TVBS》11月民調結果，高雄市政府積極推動「演唱會經濟」，對促進高雄的經濟發展有無幫助，高達71%市民認為有幫助（36%非常有幫助，35%還算有幫助），僅16%認為沒幫助 （10%不太有幫助，6%完全沒幫助），13%沒有表示意見。

本調查由TVBS民意調查中心於2025年12月22日至29日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

