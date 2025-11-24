最新民調出爐！高市內閣支持率達75％ 逾6成日人挺「台灣有事」發言

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本《產經新聞》與富士新聞網（FNN）於22、23 日共同進行全國民意調查。結果顯示，高市早苗內閣的支持率為75.2％，較10月份的民調微幅下降0.2個百分點，但仍維持高檔。不支持率則為19.6％，增加0.5個百分點。

《產經新聞》報導，高市近期在國會上提及若發生「台灣有事」，日本可能會認定為「存立危機事態」，並行使集體自衛權，引發北京當局強烈反彈。不過，最新民調顯示，有61％的受訪者認為此說法「適切」或「較為適切」，顯示多數民眾對政府在安全保障上的強硬表態持肯定態度。

另一方面，對於中國駐大阪總領事薛劍在社群網路發表「那顆髒頭顱只能斬下」等激烈言論，日本政府該如何回應，民眾意見分歧。35％認為「傳達抗議即可」，另有29.5％支持「予以驅逐出境」，而34.5％表示難以判斷。

在日中關係因中國發布旅遊警告而升溫的緊張情勢下，回答「非常擔心」或「較為擔心」者占49.3％；但認為「不太擔心」或「完全不擔心」的也達49.％，呈現分裂與僵持局面。

經濟方面，日本政府提出總額21兆3000億日圓的經濟對策計畫，獲得66.2％的民眾肯定。然而，隨著朝野6黨達成共識，廢除汽油稅暫定稅率，並透過補助降低油價後，僅37.2％表示「有感受到降價效果」，另有高達59.4％認為「無感」。

面對日本各地接連發生的熊襲擊事件，政府採取派遣自衛隊及允許警方使用獵槍等強化措施，獲得71.8％民眾認為「適切」。至於是否支持首相近期解散眾院、舉行大選，民調顯示「支持」為44.1％，「不支持」則為50％，代表多數民眾態度偏向謹慎。

政黨支持度方面，自民黨為27.6％（減0.5），維新會3.8％（減1.9）、立憲民主黨5.3％（減1.0）、參政黨4.5％（減0.5）、國民民主黨4.0％（減0.6）。據了解，本次調查透過市話與手機進行，共獲得來自日本全國18歲以上民眾的1020份有效樣本，並依最新國勢調查資料進行加權修正。

