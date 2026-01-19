最新民調出爐！高雄要變天了？柯志恩曝決勝關鍵

2026年高雄市長選戰，國民黨立委柯志恩將對決民進黨立委賴瑞隆，最新民調顯示，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距達6.3個百分點。對此，柯志恩表示，尊重民調結果，她指出，未來的選戰除了藍綠各自歸隊之外，誰能贏得中間選民認同，會是決勝的關鍵。

柯志恩。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday》公布的最新民調顯示，柯志恩獲得44.0%支持度，領先賴瑞隆的37.7%。同時，仍有6.4%市民表態不投票或投廢票，另有11.9%尚未決定，顯示選情仍具高度流動性。交叉分析結果顯示，藍、綠基本盤各自歸隊明顯，而在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%。

柯志恩受訪時表示，這是在民進黨初選完後的第一份公開民調，任何的民調我們都尊重。同時，她也注意到中間選民對自己的支持，「看了其實是頗為欣慰的。」

柯志恩認為，未來高雄市長的選舉，除了藍綠各自歸隊之外，誰能夠贏得中間選民在政策上最大的認同，這是決勝的一個關鍵，這份民調我們會作為參考。而且，這份民調也指出了高雄市民最關切的市政問題，我們也會好好來做政策上的擬定。總而言之，民調我們尊重，我們參考，但未來都還是會根據自己的步伐，做出最好的一個選戰策略。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

本次調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1,078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

