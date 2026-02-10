最新民調出爐！48％民眾不支持國共論壇 逾5成民眾反對阻擋軍購預算

即時中心／温芸萱報導

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加國共智庫論壇，提出包括重申九二共識、反對台獨等議題，更高喊「兩岸同屬中國人」。但根據中華亞太菁英協會最新民調顯示，48％不支持國共論壇，僅31.7％支持；而對於國民黨拒審國防預算與軍購法案，有54.7％民眾反對國民黨做法，僅34.9％認同。

國民黨副主席蕭旭岑近日率團前往北京參加國共智庫論壇，並提出15項共同建議，呼籲兩岸人民加強交流，重申九二共識立場，反對台獨，並強調「兩岸同屬中國人」。國共雙方還同時提出，要促進台商回流中國，強化經貿合作。

不過，根據中華亞太菁英協會最新民調顯示，多數台灣民眾對此論壇持不認同態度。調查指出，48％民眾不贊成國共智庫論壇，支持者僅31.7％。而對於台商重返中國，52.7％受訪者表示不認同，僅有32.4％表示同意。

民調同時關注國民黨持續主張以「九二共識」為基礎恢復兩岸互動的立場。結果顯示，有46.1％民眾反對，39.9％表達支持。此外，國民黨拒絕審查國防預算及軍購法案，引發民眾關注。調查指出，有54.7％民眾反對國民黨做法，僅34.9％認同。

針對國共智庫論壇後，國民黨主席鄭麗文希望與中共領導人習近平舉行「鄭習會」議題，44.4％受訪者表態不支持，而43.2％民眾表示支持，顯示社會對兩岸高層互動仍有不同看法。

本次民調於2026年2月6日至7日執行，成功訪問全台22縣市、年滿18歲民眾共1015人。調查以市話進行，採分層隨機抽樣，電話號碼末兩碼隨機產生，並依據戶籍地、性別、年齡資料進行多重加權（Raking），信心水準為95％，抽樣誤差為正負3.08％。

