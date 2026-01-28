最新民調台北市民過半不滿賴施政 綠派王世堅戰蔣萬安落差最小

震傳媒今（28）日公布最新台北市選舉民調，有超過半數的市民不滿意總統賴清德施政。另外，針對近期被點名可能代表綠營出戰北市長人選，包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君及立委王世堅，分別與現任市長蔣萬安進行對比民調，結果顯示，王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，不過蔣萬安仍大贏19.3個百分點。

針對賴清德總統施政滿意度，震傳媒最新民調顯示，39.7%表示滿意、51.1%不滿意。其中，民進黨支持者87.7%表示滿意，80.1%的國民黨支持者以及84.1%民眾黨支持者表示不滿意，自詡為中間選民者則有53.1%表示不滿意。與過往民調相比，台北市民對於賴的不滿意度下降2.9%，滿意度下降2.1%。以議員選區分區，中山大同區50.8%表示滿意為調查最高，松山信義區56.8%不滿意度最高。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安施政滿意度部分，69.2%台北市民表示滿意、23.1%不滿意。其中，98.4%國民黨支持者表示滿意，81.7%民眾黨支持者表示滿意，55.5%民進黨支持者表示不滿意。以議員選區區分，72.8%大安文山區的受訪者表示滿意最高，32.1%中正萬華表示不滿意最高。從年齡來看，20-29歲及60-69歲滿意度高於全市，30-39歲不滿意度高於全市。

此份民調也針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者，包括卓榮泰、鄭麗君及王世堅，分別與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比調查。結果顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%。王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，差了19.3%個百分點。

進一步交叉分析政黨傾向，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

【看原文連結】