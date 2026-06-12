最新民調大贏柯志恩17.8% 賴瑞隆：持續爭取市民認同與支持

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最新民調大贏柯志恩17.8%，賴瑞隆表示不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 新台灣國策智庫民調中心今(12)日公布2026高雄市長選戰最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度46.2%、國民黨參選人柯志恩支持度28.4%，差距17.8%，25.4%選民仍未決定。賴瑞隆對此回應表示，感謝市民朋友的支持，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調，並將持續針對需強化的區域及議題，深化基層互動及溝通，與全體高雄隊的夥伴們共同努力爭取市民認同與支持。

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賴瑞隆強調，市政團隊多年來累積的建設成果有目共睹，市民對高雄的期待是他必須承擔的責任，會持續守護高雄產業、捍衛高雄權益，推動城市轉型，讓高雄穩健推進，走在進步發展的道路上。

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