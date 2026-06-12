最新民調強勢輾壓！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

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即時中心／梁博超報導

年底的九合一選舉逐漸升溫，新台灣國策智庫今（12）日公布最新高雄市長選舉民調，民進黨參選人賴瑞隆以46.2％的支持度，大勝國民黨參選人柯志恩28.4％，雙方差距高達17.8個百分點；當選看好度方面，賴瑞隆更以53.6％輾壓柯志恩的25.3％。

賴瑞隆支持度、看好度強勢輾壓柯志恩

新台灣國策智庫今上午召開高雄市長參選人民調發布記者會，結果顯示，賴瑞隆支持度46.2％、柯志恩28.4％，雙方差距高達17.8個百分點，另有25.4％未決定。至於當選看好度方面，賴瑞隆以53.6％大幅領先柯志恩的25.3％，未表態則有21.1％。

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快新聞／最新民調強勢領先！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

最新民調顯示，賴瑞隆支持度46.2％、柯志恩28.4％，雙方差距高達17.8個百分點。（圖／新台灣國策智庫提供）





快新聞／最新民調強勢領先！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

看好度方面，賴瑞隆同樣強勢輾壓柯志恩。（圖／新台灣國策智庫提供）





對此，開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲認為，儘管賴瑞隆目前維持領先，但仍有25.4％選民尚未做出決定，顯示選情仍存在變數，勝負尚未完全定案。

高雄市民對柯志恩呈負向評價

兩位參選人同時也是現任立委，在表現滿意度方面，高雄市民對賴瑞隆的滿意度48.0％、不滿意20.9％，柯志恩滿意度32.4％、36.3％不滿意。個人評價方面，賴瑞隆欣賞度44.8％、不欣賞26.1％，呈正向評價；柯志恩欣賞度35.2％、不欣賞38.6％，呈負向評價。





快新聞／最新民調強勢領先！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

高雄市民對柯志恩呈現負向評價。（圖／新台灣國策智庫提供）





76.2％高雄市民滿意陳其邁施政

民調也詢問高雄市民對於陳其邁的施政滿意度，有76.2％滿意、不滿意僅15.4％；政黨認同方面，高雄市民對於民進黨認同度45.7％，國民黨15.5％、民眾黨僅7.9％，對綠營而言可說具備基本盤優勢。





快新聞／最新民調強勢領先！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

新台灣國策智庫今上午召開記者會，發布最新高雄市長選情民調。（圖／民視新聞）





本次民調由凱達格蘭基金會委託新台灣國策智庫進行，訪問日期今年6月9日至10日，訪問戶籍於高雄市且年滿20歲一般民眾，有效樣本1,094人，抽樣誤差在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負2.96個百分點之內；母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，並依內政部人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

原文出處：快新聞／最新民調強勢領先！賴瑞隆支持度大勝逾17％ 看好度同樣輾壓柯志恩

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