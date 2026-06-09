最新民調戳破綠營大內宣 柳采葳揭6數據曝李四川全面領先

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2026新北市長選舉白熱化，根據國民黨委託《TVBS民意調查中心》執行的最新民調顯示，國民黨參選人李四川以39.2%支持度領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%，雙方差距6.2個百分點。國民黨台北市議員柳采葳分析表示，從這份民調的6大數據顯示新北市民力挺李四川，喊話請蘇巧慧收起自相矛盾的政治大內宣，別再拿假數字來操弄選舉。

柳采葳今（9）日在臉書發文表示，民進黨過去動輒把別人委託的民調貼上「政治操作」、「自爽」的標籤，結果現在為了選舉聲量，卻三不五時拿著關起門來自製的「內參民調」大肆宣傳自己領先，既然你們認為自己的內參民調可以大肆宣傳，難道別人做出的客觀數據就叫政治操作，你們自己做的就叫科學？

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她分析，國民黨新北市議會黨團智庫委託「TVBS民意調查中心」執行的新北市長選舉民調結果，除了李四川領先蘇巧慧6.2個百分點，從6大面向，也反映出市民對務實建設的渴望。

柳采葳表示，第一，年齡優勢：跨世代力挺做事人。在20-29歲的年輕群體中，李四川拿下了36.1%的超高支持度（蘇為28.1%），在30-39歲的青壯年世代更是衝高到41.1%（蘇為28.4%）證明年輕人要的是看得見的建設。

她說，其次是行政區版圖：綠營優勢區神話破滅，綠營不斷對外放話的優勢區全數被川伯壓制。除了土城樹林區由蘇巧慧領先外，李四川在板橋區（36.2%對35.0%）、三重新莊含五股泰山林口（39.3%對34.0%）、七星地區（40.8%對31.7%）全面反超對手、在雙和地區（47.1%對24.0%）與新店深坑（49.5%對23.5%）更取得絕對優勢。

她指出，第三，學歷認同：高學歷選民高度肯定。李四川的工程專業與務實態度，獲得廣大知識選民的青睞。在高中職以上的學歷中，川伯全面勝出，專科（48.2%對33.3%）、大學（39.1%對33.5%）皆大幅領先，在研究所以上學歷，更是以52.3%絕對輾壓蘇委員的22.8%。

她續指，第四，政黨傾向：成功跨出深綠同溫層。蘇巧慧的高呼的「新北隊」始終跨不出綠營同溫層，攸關勝負的「中立選民」中，川伯拿下了25.7%的支持（蘇為25.2%）在民眾黨支持者中，李四川更是以77.3%絕對輾壓蘇委員的8.1%，川伯才是具備跨黨派魅力的全民市長。第五，喜好度輾壓，對手反感度極高。川伯務實不搞對立，平均喜好度高達5.85分，反觀蘇巧慧只有5.24分，且高達14.3%的民眾直接給她打出「0分（最不喜歡）」。

此外，柳采葳表示，第六，看好度懸殊：市民深信川伯會贏。當民眾被問到看好誰當選時，有多達39.4%的市民毫不猶豫地選擇了李四川，將蘇巧慧的27.9%狠狠拋在腦後。

柳采葳強調，台北市長蔣萬安與副市長李四川在台北市展現的是「對的事情就要做成」的工程魄力與務實擔當，新北市民真正關心的從來不是民進黨口中的內參民調數字，而是哪一種團隊能真正為雙北創造機會、帶來實質福祉。

柳采葳也喊話蘇巧慧，「請蘇委員收起自相矛盾的政治大內宣，別再拿假數字來操弄選舉，因為雙北市民需要的是像蔣市府、川伯這樣務實做事的團隊。」

上述民調是由國民黨新北市議會黨團智庫，委託TVBS民意調查中心於6月2日至6日執行，針對20歲以上戶籍在新北市民眾共計完成1,073份有效樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負百分之三以內。

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