最新民調日逾半民眾挺高市早苗「台灣有事」發言 支持度75%持續爆高

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言觸怒北京已經長達三週時間，中國的各種報復還在不斷升級。不過週日（30日）發布的一份民調顯示，日本民眾大多認為「台灣有事」的發言正確無誤，對高市早苗的支持度更是持續爆高。

東京電視台與《日本經濟新聞》合作的民調顯示，關於高市早苗在國會答詢中有關台灣有事以及日本行使集體自衛權的發言，55%認為恰當，30%認為不恰當。這是近期民調中支持「台灣有事」發言最高的日本民調之一，其他民調雖也顯示支持者多於反對者，但沒到這種支持度是不支持度將近兩倍的程度。

該民調顯示，高市早苗內閣目前的支持率高達75%，比10月的上一次民調還升高了1個百分點。對高市早苗70%到80%的高支持率，是近來日本民調常態性出現的數字。

而就支持高市早苗內閣的理由來看，她的個人魅力與領導風格相當特出。37%表示因為信任高市內閣的人品而支持她，34%表示認為高市早苗極具領導力而支持，30%才是因為她的「政策好」而支持她。

這一狀況也反映在高市的支持度遠勝自民黨支持度的普遍狀況。在高市早苗擁有75%超高支持度的同時，自民黨的政黨支持度雖名列各黨第一，但落在41%。不過，似乎也拜高市早苗之賜，自民黨的支持度比10月調查時大舉上升了5個百分點。

民調也顯示日本民眾最關切的還是物價與生活成本。55%希望高市內閣優先處理物價，32%希望優先處理經濟成長，外交與安全保障事務優先的比率是31%。

這項民調是在週五到週日（28至30日）進行，以市話與行動電話抽樣採訪1006名18歲以上日本民眾。

