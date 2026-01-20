最新民調曝光！第二選擇支持度居冠 王婉諭鬆口：考慮選「這縣市」

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局地方大選，藍委徐欣瑩、新竹副縣長陳見賢表態爭取新竹縣長大位，民進黨則是竹北市長鄭朝方出戰呼聲高，也有傳聞指出，綠營有意合作時代力量黨主席王婉諭。近日《鉅聞天下新聞網》公布新竹市長民調，王在「第二選擇」部分於所有人選中居冠，顯示選民對其潛在接受度較高。對此，她也鬆口，認真思考投入新竹市長選戰。









新竹市藍綠人選目前仍未明，雖國民黨中央定調禮讓現任市長高虹安，不過有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，若民眾黨承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在立刻退選。民進黨則以陽明交大教授林志潔呼聲較高，王婉諭同樣被視為潛在人選。

根據《鉅聞天下新聞網》新竹市長民調結果，高虹安獲得41.96%支持度，林志潔則有24.38%，前綠委高嘉瑜與王婉諭均為5.74%，而何志勇僅獲3.89%，議員施乃如及楊玲宜分別獲得3.18%、2.39%；另有10.87%表示尚未決定。

值得一提的是，該民調針對「第二選擇」進行調查，王婉諭以10.16%支持度位居首位，高虹安2.74%、林志潔6.45%、高嘉瑜6.89%、施乃如7.51%、何智勇5.92%、楊玲宜5.39%；至於尚未決定則高達24.03%，另有18.20%表示都不支持或不會投票。

對此，王婉諭感謝社會關注，以及新竹市民的肯定，從民調確實看見跨越黨派的支持與認同，將會認真思考投入新竹市長選戰，接下來有3個努力方向。首先，新竹市民很有智慧，不會用黨派顏色思考城市的領導者，必須拿出具體主張，爭取跨越黨派最多選民認同。

至於高虹安官司纏身，王婉諭提到，新竹市民對其施政各有看法；不過很務實地說，想要挑戰高虹安連任的本土在野陣營，必須要協調、合作，同時也會抱持最開放的態度促成。

最後，王婉諭強調，新竹市民念茲在茲的，是整個大新竹的發展，她始終相信大新竹的居住環境、生活品質、城市治理，應該要配得上世界級的半導體產業，她不論如何都會繼續努力，大新竹的發展始終是自己最在意的事情。

