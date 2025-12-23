最新民調曝光！過半台灣人欣賞高市早苗 「這黨」支持者意見分歧

即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。對此，台灣民意基金會昨（22）日公布最新民調，調查台灣人是否欣賞高市早苗，結果顯示過半民眾對她抱持欣賞態度。

台灣民意基金會針對「日本史上第1位女首相高市早苗，上任不到2個月，施政廣受矚目，其中包括『台灣有事即日本有事』的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」，發布最新民調。

民調結果顯示，有27.1%民眾非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞，另有14.8%沒意見，11.8%不知道。換言之，有5成8欣賞高市早苗，1成6不欣賞，2成7沒意見、不知道，可見絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，其魅力正横掃全台。

進一步分析，不分年齡層都一面倒欣賞高市早苗。20-24歲6成6欣賞，不欣賞比例最低，僅有5%；25-34歲5成8欣賞，1成2不欣賞；35-44歲5成8欣賞，1成5不欣賞；45-54歲5成8欣賞，1成7不欣賞；55-64歲5成8欣賞，2成2不欣賞；至於65歲及以上則有5成4欣賞，1成7不欣賞。

台灣民意基金會針對「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗？」發布民調。（圖／台灣民意基金會提供）

從受訪者教育程度來看，大學及以上教育程度者6成4欣賞，1成3不欣賞；專科教育程度者6成2欣賞，2成不欣賞；高中、高職有5成1欣賞，2成1不欣賞；初中、國中教育5成1欣賞，1成4不欣賞；至於小學及以下教育程度，則有5成4欣賞，另有9.2%不欣賞，顯示各教育背景普遍對高市早苗有好感。

政黨支持傾向層面，民進黨支持者8成9欣賞，不欣賞比例極低僅0.7%；國民黨支持者正反意見呈現55波，3成3欣賞，3成4不欣賞；民眾黨支持者4成2欣賞，2成4不欣賞；至於中性選民，也有3成9欣賞，2成不欣賞。綜上所述，可見高市早苗在台灣普受歡迎與支持。

本民調訪問期間為2025年12月15-17日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random Sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是為台灣民意基金會（TPOF）。

