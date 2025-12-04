最新民調曝光！過半小草挺年改 藍營6成支持者認「1情況」不合理

即時中心／黃于庭報導

國民黨立院黨團將「反年改」列為本會期優先法案，要求停砍公立學校教職退休金、停止所得替代率逐年降低，民眾黨團也跟進推動，該案最快本（12）月12日逕付表決。對此，民進黨今（4）日公布最新民調，結果顯示綠、白支持者多數贊成公教年金改革，藍營支持者也有高達6成反對「退撫基金破產全民買單」。

國民黨立委翁曉玲召集「反年改法案」朝野協商，預備下週闖關三讀，民進黨指出，如果法案順利三讀，公教年金改革將不再推動，後果是退撫基金提前破產、全民買單。

民進黨公布年金改革民調。（圖／民進黨提供）

據民調結果顯示，多數民意支持年金改革，其中民眾黨支持者，也跟主流民意一樣支持年改。對於「請問您認為公教年金改革應應繼續還是停止？」，有49.0%支持繼續，27.1%認為該停止；另針對「如果停止公教年金改革，會讓退撫基金提早破產，到時候要由全民的納稅錢來補貼公教退撫基金。請問您覺得狀況合不合理？」，高達76.2%覺得不合理，僅有11.9%贊同。

至於「這幾年政府補助勞保年金5,170億元，每人平均5萬元，補助公保年金5,800億元，每人平均100萬元，差距達20倍，請問您覺得這種狀況合不合理？」之問題，也有67.9%認為不合理，13.5%認為合理。要是立法院通過停止年金改革，18.4%接受決議，不能接受達到52.1%。

民進黨公布年金改革民調。（圖／民進黨提供）

更進一步交叉分析，除了民進黨、民眾黨支持者多數贊成繼續公教年金改革，即使是國民黨支持者，也有多達6成以上反對「退撫基金破產全民買單」、認為「政府補助公保與勞保差距達20倍」不合理；另所有年齡層中，30-39歲、40-49歲的民眾最支持年金改革。

民進黨表示，關於世代正義、年金永續的重要性，夾在小朋友與老人家中間的三明治世代 最能感同身受，「民調的結果，再清楚不過了」，並呼籲在野黨懸崖勒馬，不要與民意對撞，更不要透支未來、債留子孫。

本民調由民進黨民調中心執行，調查日期為2025年11月17日至19日，樣本完成數1064份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3%，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式包括年齡、性別、戶籍，並依內政部公布之2025年1月人口統計資料為準。

