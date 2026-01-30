最新民調曝光！ 過半民眾認賴清德有必要赴立法院國情報告

總統賴清德日前喊出8年1.25兆特別國防預算，不過行政院提出版本遭到在野黨十度擋在程序委員會。在野黨要求賴清德赴立法院對軍購進行國情報告。根據資深媒體人吳子嘉透露最新民調顯示，有52.9%民眾認為有必要，34.1%認為沒必要，他也直言，賴清德應勇敢接受民意要求，才會是比較正確的選擇。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉29日在中天節目《新聞千里馬》中公布《美麗島電子報》最新民調，針對賴清德總統是否應赴立法院就國家安全、國防特別預算進行國情報告，52.9%民眾認為有必要，34.1%認為沒必要。

吳子嘉在節目中曝光的民調同時調查「立法院審查中央政府總預算的看法」，結果顯示46.3%民眾表示「先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通」，35.3%表示「立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算」。

吳子嘉分析指出，這項民調透露兩件事，把藍綠對決因素拉掉後，可以看出民進黨大概有固定的基本盤35%，不管是什麼議題，反正就是綠色的意見、大部分是同溫層的基本盤，就是在35%左右，這是政黨的盤。

吳子嘉認為賴清德赴立院國情報告才是正確選擇。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉進一步表示，除了藍白選民以外，還有很大量的中間選民跟年輕人跑出來了，也就是大約近半數的人認為應該要用理性的方式來處理問題。換言之，就是有爭議的部分先放下，把沒有爭議的分開處理比較合理，而不是像賴清德講的幫忙全部先通過，這是講不通的事情。

針對過半數民眾認為賴清德有必要赴立院進行國情報告，吳子嘉分析表示，過半數的民眾認為應該要理性思維、應該要有一個合理的方式處理，也就是說總統應該要赴到立法院，因為總統當時承諾過他要到立法院接受所謂的國情咨文報告。

吳子嘉更指出，有超過50%台灣的民意贊成賴清德應該要到立法院，就是因他曾經承諾過的國情咨文報告，應該面對整個立委的詢問，至於方式跟形式可以討論。依照憲法規定、以及他當時選總統的承諾，跟目前有關國防預算這種國內外都屬於重大矚目的事件時，身為總統應該要勇敢的接受民意要求，這才是比較正確的選擇。

