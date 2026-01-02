最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄

即時中心／黃于庭報導

我國持續推動外交工作，與世界民主盟友建立友好關係。外交部今（2）日公布最新民調，內容涵蓋國人對賴政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題。結果顯示， 近6成受訪者滿意過去1半年以來的外交整體表現；另有逾8成認同中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」，對兩岸關係造成負面影響。

根據民調結果顯示，近6成受訪者滿意賴政府過去1半年以來的外交整體表現（59.4%），並有逾6成8滿意外交部長林佳龍的對外關係處理（68.1%）。在政策推動方面，逾7成4受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」推動「總合外交」（74.5%）。

此外，近8成7受訪者支持林佳龍積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國國際空間（86.9%）；近7成6支持外交部結合各部會資源推動「榮邦計畫」穩固邦交並促進邦交國繁榮（75.7%）。



在國際關係方面，逾5成的受訪者對台美關係表示有信心（52.4%）；逾8成受訪者支持我國加強與美國各州經貿往來（80.6%）。近期副總統蕭美琴及前總統蔡英文、前副總統陳建仁訪問歐洲，國人對台歐關係亦高度重視，近8成7受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係（86.6%）。

對於外交部與文化部、故宮博物院合作推動「歐洲台灣文化年」活動，近8成8受訪者同意「文化外交」有助深化與歐洲關係（87.5%）。在台日關係上，逾7成受訪者對日本好感大於中國（72.5%）；近7成受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」之發言（67.9%）。此外，約5成3受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交（53.4%）。



在對中關係方面，近5成受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅（49.2%）；逾8成認同此舉對兩岸關係造成負面影響（80.8%）。另有逾5成受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」（51.9%），明顯高於認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例（32.7%），顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。



本次民調由外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於去（2025）年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1,639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。

