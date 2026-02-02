最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成

即時中心／黃于庭報導

高雄「演唱會經濟」持續發威，去（2025）年世運主場館舉辦多場大型演唱會，包含韓國女團BLACKPINK、TWICE，以及首度移師台灣的Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），結合城市行銷，帶來龐大的周邊商機。對此，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，高雄市長陳其邁滿意度超過7成，對於總統賴清德滿意度也過半，顯示民眾對於民進黨施政成效相當有感。

根據《新頭殼》最新民調結果，問及陳其邁就任至今施政表現時，有38.6%非常滿意，36.9%算滿意，整體滿意度高達75.5%；另有11.7%不太滿意，5.2%非常不滿意，至於無明確意見則有7.6%。

進一步分析政黨傾向，高達97.5%民進黨支持者滿意陳其邁，也有53.3%民眾黨支持者滿意，至於國民黨支持者，對其施政滿意度44.0%、不滿意度46.2%，僅差距2.2個百分點。

從各族群調查結果來看，滿意陳其邁施政的比例均超過6成5，滿意度高於全市較多者為20-49歲、大學學歷；而不滿意度高於全市較多者則是50-69歲、專科及研究所以上學歷。可見高雄年輕世代及壯年人，多數皆對陳其邁政績相當有感。

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

針對賴清德施政表現，有19.6%民眾非常滿意，34.1%還算滿意，整體滿意度53.7%；至於不太滿意則有17.8%，非常不滿意佔20.9%，合計38.7%，另7.6%無明確意見。

政黨傾向部分，無政黨傾向者正反評價打平，高達87.8%民進黨支持者滿意，至於藍、白不滿意度分別為78%、88.6%。以基本資料（性別、年齡層和教育程度）交叉分析，各族群多數滿意賴清德施政表現，滿意度高於全市較多者為70歲以上、專科以下學歷；不滿意度高於全市較多者則是男性、30-59歲、大學以上學歷。

該民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司，於今（2026）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。

