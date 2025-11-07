最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決

即時中心／綜合報導

民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，皆有意代表綠營角逐2026年高雄市長選戰；《上報》今（7）日獨家報導，地下賭盤暖身做出「開盤參考」的民調，發現4人都會贏過代表國民黨參選的不分區藍委柯志恩。值得注意的是，4人之中就以賴瑞隆對上柯志恩的差距最大，而涉入助理費案的林岱樺則與柯志恩差距最小；至於賴瑞隆與邱議瑩的支持度僅差1.7%，「賴邱對決」的態勢似乎一觸即發。

《上報》獨家報導，目前地下賭盤的民調是以4人對決柯志恩，進一步向民眾用電話訪問，結果呈現4人都會贏過柯志恩；不過，差距從大至小則分別為：賴瑞隆47.7％對上柯志恩支持度為33.0％，未表態者有19.3%、邱議瑩46.0％對上柯志恩的32.8％，未表態21.2％、許智傑41.2％對上柯志恩36.0％，未表態22.8％，至於，林岱樺39.1％則對上柯志恩的30.3％。

據報導，當電話問到民眾是否支持林岱樺時，未表態率是4人最高的30.7％；支持度方面，賴瑞隆與邱議瑩僅差1.7%幾乎在誤差範圍內，而當柯志恩在對決許智傑時，明顯呈現支持度最高，至於柯志恩對上林岱樺的不表態率則高達三成，不排除則是近來林岱樺爭議纏身導致。

報導提及，該份開盤參考民調，抽樣方式以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依照比例樣本配置法分配區域樣本數，同時為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本，訪問對象是針對區域內20歲以上之成年民眾，在11月3日到5日間進行訪問，有效樣本為1069份，在95%的信心水準下，約正負3.0個百分點。

