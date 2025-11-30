最新民調曝盧秀燕「滿血復活」！ 挺誰選2026牽動藍白合

台中市長盧秀燕。（圖／東森新聞）





2026台中市長選戰，民進黨拍板由立委何欣純出馬，但國民黨卻還沒正式提出人選，除了呼聲很高的立法院副院長江啟臣之外，立委楊瓊瓔率先表態有意參選。只不過在藍營協調出最強人選之前，有最新民調顯示，若是江啟臣對上何欣純，江啟臣能領先18.9個百分點。就在外界認為2026台中勢必呈現藍綠對決之時，民眾黨立委麥玉珍卻說有機會就爭取參選。

麥玉珍爭取選台中：「民眾黨立委麥玉珍想爭取台中，不只鄭麗文沒有聽說，自家主席也是聽別人說。」

民眾黨主席黃國昌：「昨天麥委員剛剛講的事情，我也是現在才聽到。」

麥玉珍表態爭台中，但就在麥玉珍表態有意參選之後，民眾黨台中市黨部也立刻說，早就和黨中央提報過，下屆台中市長選戰，民眾黨沒有合適人選。

民眾黨主席黃國昌：「我想對於任何縣市長的提名跟徵召，黨中央都會用最謹慎的態度。」

國民黨主席鄭麗文：「我們都會按照制度，那麼我也相信國民黨或者是民眾黨，各有各黨內的提名的程序跟辦法。」

盧秀燕最新民調曝，如何提名都可能影響藍白關係，尤其現任台中市長盧秀燕，似乎挺過豬瘟等3大難關。最新民調也顯示，有6成2的市民對她表現相當滿意，交棒給誰也有了底氣，外界普遍認為會是立法院副院長江啟臣。

而最新民調也顯示，若江啟臣對上何欣純能領先18.9個百分點，更有52.7％的民眾看好江啟臣當選台中市長，21.5％看好何欣純。

立委（民）何欣純：「楊瓊瓔委員表態要參選台中市長之後，馬上就出現了一份民調，江副院長甚至還沒有表態要參選，所以呢很多市民朋友都會覺得這份民調怪怪的，似乎有操作之嫌疑。」

立委（國）楊瓊瓔：「台中市一定要在盧市長努力的根基之上呢，還要好上加好。」

台中市長藍能接棒？這時藍營內，楊瓊瓔表態也想選台中，如何協調成為考驗。中台灣這一戰，盧秀燕與國民黨有交棒壓力，稍有疏忽出了狀況，都將牽動2028總統大選。

