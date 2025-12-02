最新民調曝逾7成市民盼兩岸溝通交流！蔣萬安：會持續努力

台北上海雙城論壇預計於12月下旬舉行，台北市政府研考會今天公布的最新民調顯示，有71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」。對此，台北市長蔣萬安表示，兩岸關係越困難，就越需要交流，雙城論壇也是現在兩岸少數的溝通管道，會持續來努力。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

台北市政府研考會今天公布一份民調，結果顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。在城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

研考會指出，在兩岸議題上，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

今年雙城論壇將在年底舉行。（圖／中天新聞）

對此，蔣萬安表示，「兩岸關係越困難，越需要交流，雙城論壇也是兩岸少數、僅存、唯一溝通的管道，會持續來努力。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

本次民調於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,070人，拒訪2,061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合台北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

