最新民調朝野3大黨負評均偏高 民進黨執政近半數反感

民進黨歷經7、8月大罷免完敗後，朝野3大政黨仍持續角力、互相較勁中。最新民調顯示，民眾對3大政黨負評均微幅增加且偏高。其中，執政的民進黨好感度只有39.9%，反感高達49.9%，幾乎半數是負評；在野最大黨國民黨好感35.4%，反感49.3%。至於第二大在野的民眾黨，30.7%好感，49.5%反感，也是近半數負評。

《美麗島電子報》公布11月 最新民調顯示，朝野３大政黨好感均偏低，反感均高，其中執政的民進黨近半數反感。（民進黨YT）

根據《美麗島電子報》公布「台灣民心動態調查」最新民調顯示，就民眾11月對執政的民進黨好感度而言，39.9%對民進黨有好感（其中11.1%很有好感、28.8%有些好感）而比上月增加1.3個百分點，49.9%對民進黨反感（其中26.4%很反感、23.5%有些反感）則比上月增加0.7個百分點，未明確回答的有10.2%。

經由交叉分析高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群對民進黨有好感的多於反感，愈年長或學歷愈低民眾對民進黨也相對愈有好感，其餘各群民眾傾向對民進黨反感或態度分歧，尤其是男性、或新北市與桃竹苗及中彰投、或20至59歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群皆超過5成對民進黨反感。

此外，認為國內經濟現況好的民眾68.5%對民進黨有好感，認為國內經濟不好的 民眾有68.0%對民進黨反感，不滿意賴總統或卓院長表現的民眾則有8成4對民進黨反感。

至於對民眾黨有好感的民眾78.6%對民進黨反感，而對民眾黨反感的民眾則 64.4%對民進黨有好感、31.5%對民進黨也反感。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對賴清德總統、行政院長卓榮泰，以及朝野政黨的好感度。（美麗島電子報提供）

其次，就民眾11月對最大在野黨國民黨好感度而言，35.4%對國民黨有好感（其中6.1%很有好感、29.3%有些好感）比上月略減0.3個百分點，49.3%對國民黨反感（其中25.8%很反感、23.5%有些反感）則比上月增加2.7個百分點，未明確回答的有15.3%。

經由交叉分析，得見基宜花東離島、或20至29歲與70歲以上、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群對國民黨好感多於反感，其餘各群民眾傾向對國民黨反感或態度分歧，尤其男性、或台北市及雲嘉南與高屏、或30至49歲與60至69歲、或國中以下與大學以上學歷、或泛綠民眾等群超過半數對國民黨反感。

至於中立民眾則24.4%對國民黨有好感、45.2%反感，對民眾黨有好感的民眾70.0%對國民黨也有好感，對民眾黨反感的民眾則77.8%對國民黨也反感。

有關民眾11月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，30.7%對民眾黨有好感（其中3.9% 很有好感、26.8%有些好感）比上月減少1.9個百分點，49.5%對民眾黨反感（其中 28.6%很反感、20.9%有些反感）比上月增加3.0個百分點，未明確回答的有19.7%。

經由交叉分析，得見僅基宜花東離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群對民眾黨的好感多於反感，其餘各群民眾絕大多數明顯對民眾黨反感，尤其是女性、或台北市和雲嘉南及高屏、或40至49歲與60歲以上、或高中以下學歷、或泛綠民眾等群超過5成對民眾黨反感，中立民眾27.0%對民眾黨有好感、39.3%反感，而不滿意賴總統 或卓院長表現的民眾5成左右對民眾黨有好感、3成左右對民眾黨反感。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對民眾黨的好感度。（美麗島電子報提供）

依前述結果，中立民眾11月對3大黨印象評價，好感依序是民眾黨27.0%＞國民黨24.4%＞民進黨22.5%，反感是民進黨53.3%＞國民黨45.2%＞民眾黨39.3%，中立民眾11月對3大黨印象評價皆反感明顯多於好感，對3大黨的好感相近，但對國民黨的反感多於好感達20.8個百分點，對民進黨反感多於好感的甚至達30.8個百分點。

至於20至29歲民眾11月的好感依序是國民黨41.0%＞民眾黨33.4%＞民進黨 30.1%，反感是民進黨50.3%＞民眾黨40.7%＞國民黨38.8%，可見此群民眾11月僅對國民黨好感多於反感，對其餘2黨則皆反感多於好感。

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

