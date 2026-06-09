最新民調李四川贏6.2個百分點 沈富雄看出隱憂：還不能放心

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2026新北市長選舉，國民黨由台北市前副市長李四川對決民進黨立委蘇巧慧，根據國民黨委託《TVBS》執行的最新民調顯示，李的支持度領先蘇6.2個百分點。對此，前立委沈富雄認為，李四川的支持度贏蘇巧慧6.2個百分點，但不要因此而放心、覺得穩了，因為李的領先完全是因為民眾黨支持者，其還不能放心。

國民黨新北市議會黨團8日公布新北市長選舉最新民調，李四川支持度為39.2%，以6.2個百分點領先蘇巧慧的33.0%，在政黨支持度方面，86.2%民進黨支持者支持蘇巧慧，85.9%國民黨支持者支持李四川，77.3%民眾黨支持者支持李；至於中立選民，李四川支持度為25.7％、蘇巧慧25.2％，都不支持15.6％，未決定33.5％。

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沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》表示，李四川的支持度贏蘇巧慧6.2個百分點，好像給了李一點信心，但李不要因此而放心、覺得穩了。他解釋，有高達7成7民眾黨支持者支持李四川，高過支持蘇巧慧的近70個百分點，而在相關民調中，民眾黨支持者約占樣本數的10%，一旦沒有這群人，李四川可能就會失去領先。

沈富雄認為，李四川的領先完全是因為民眾黨支持者，其還不能放心，「民眾黨的支持者你得罪不起」。他並提到，在藍白合後，李四川的支持度理論上該上升，結果卻是下降，問題出在「中間選民支持度下降」，因為相關民調顯示，李和蘇巧慧的中間選民支持度相當。

上述民調是由國民黨新北市議會黨團智庫，委託TVBS民意調查中心於6月2日至6日執行，針對20歲以上戶籍在新北市民眾共計完成1073份有效樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負百分之三以內。

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