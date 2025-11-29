最新民調柯志恩慘輸綠營4人？名醫推估她真正數據

民進黨高雄市長初選白熱化，根據《上報》29日公布的2026高雄市長選戰最新對比式民調，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％；賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男認為，這份民調顯示，從政黨支持度來看，民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％、民眾黨支持者4.7%，顯然偏離大家的認知。因此他推估，柯志恩的合理支持度應該是44.7%，也就是柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5個百分點左右。

沈政男29日在臉書貼文表示，《上報》最新民調稱，在2026高雄市長選舉，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩的23.7％，其他民進黨可能候選人對比柯志恩的數據則略低一些。柯志恩馬上說，不值得參考！因為這份民調顯示，民進黨支持者為47.6％、國民黨支持者為8.4％、民眾黨支持者為4.7%，顯然偏離了大家的認知。這是正確解讀，問題是，柯志恩的民調應該是多少？

沈政男接著指出，以全國來說，目前的合理數據應該是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過10%。問題是，高雄市藍白與綠營的政黨支持度該是多少？《TVBS》的民調顯示，大約打平。如果不相信，那就看2024立委選舉，高雄的不分區政黨票，結果也是如此，而且藍白加起來還稍微贏過綠營。

沈政男認為，《上報》那一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8%減掉13.1%，等於24.7%；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為八成五（20%）。因此柯志恩的合理支持度應該是：23.7%加21%，等於44.7%。因此以上報這份民調推估，柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5個百分點左右。

該民調訪問地區為高雄市；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

