最新民調柯志恩贏賴瑞隆 藍議員示警：碰到新潮流真的不能輕敵

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，國民黨高雄市議員陳麗娜直言，柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，但碰到新潮流真的不能輕敵，「因為新潮流的奧步力，真的超乎想像」。

陳麗娜今（19）日在臉書發文表示，民進黨初選基本上就是顧電話、派系動員大戰，非綠選民基本上吃瓜看大戲，以致民調結果大大失真，如今初選鬧劇結束，民調回歸正常，這時候的數據才值得大家參考。她直言，自己一直認為，民進黨由新潮流系的賴瑞隆出線後，今年市長選舉其實已不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決，「阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律」。

陳麗娜點出，其實民進黨內部也是明智的，民調交叉分析顯示，有高達92.2%泛藍支持者支持柯志恩，但泛綠支持者只有69.8%支持賴瑞隆，綠營向來以團結著稱，賴竟然拿不到7成綠營支持，這極為罕見的現象正說明，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

陳麗娜直言，新潮流的特性是說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，「別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期」？新潮流雖爛，但很會打選戰。這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力，柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵，「因為新潮流的奧步力，真的超乎想像」。

