最新民調柯志恩贏賴瑞隆 郭正亮曝「有結果相反的」：要再多看

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，前立委郭正亮點出，自己有看過其他結果相反的民調，因此他建議，《ETtoday》民調「看看就好」，還是要再多看幾個民調。

根據《ETtoday新聞雲》今（19）日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

而針對上述高雄市長選舉民調，郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這份民調「看看就好」，因為自己有看過其他結果相反的民調，此外，自己與《美麗島電子報》比較熟，該報一直有在針對高雄市長做內參民調，結果也與《ETtoday》的民調相反。因此，郭正亮建議，高雄市長相關民調要再多看幾個。

本次調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

