最新民調柯志恩贏過3綠戰將 郭正亮點名對手若是這人：比較好選

2026年高雄市長選舉備受各界關注，最新民調顯示，國民黨立委柯志恩的支持度僅小輸民進黨立委賴瑞隆，領先其他3名有意參選市長的民進黨立委。對此，前立委郭正亮分析，柯志恩應會很希望對手是邱議瑩，因為她是比較能在文宣上得分的人，對手是邱比較會有新聞，也比較好選。

《TVBS民調中心》今（1）日公布民調，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市⾧，與柯志恩對決，賴的支持度為42%，柯支持度40%，另外19%未決定；如果民進黨推派立委許智傑參選高雄市⾧，則柯志恩的支持度為42%，許支持度35%，雙方差距7個百分點，另外 22%未決定。

如果民進黨推派立委邱議瑩參選高雄市⾧，柯志恩的支持度為43%，邱支持度35%，雙方差距維持8個百分點，另外21%未決定。最後，若民進黨派出立委林岱樺參選高雄市⾧，柯志恩的支持度為40%，林支持度30%，雙方差距10個百分點，另外29%未決定。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》分析，柯志恩是比較能在文宣上得分的人，所以應會很希望對手是邱議瑩，因為這樣比較會有新聞，也比較好選。反觀賴瑞隆，則屬於「白開水、鴨子划水」型的對手，若綠營推派賴參選市長，柯志恩就會選得比較累，組織盤也會變得很重要。

前述調查是 TVBS 民意調查中心於11月20日至 27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283 位20歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

