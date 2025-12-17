最新民調炸鍋！桃園人滿意何志偉2大政策 支持度一路飆

2026年桃園市長選戰逐漸升溫，政壇盛傳總統府副秘書長何志偉將爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任市長張善政，相關動向引發地方關注。值得注意的是，近年備受好評的TPASS行政院通勤月票，以及技職教育強化實作、接軌國際等政策，皆與何志偉推動歷程密切相關。最新民調顯示，相關政策在桃園市民間獲得高度肯定，為選情增添變數。

根據《ETtoday民調雲》12日公布最新調查結果指出，高達78.9%的桃園市民對TPASS通勤月票政策表示滿意，其中33.5%「非常滿意」、45.4%「還算滿意」，僅6.1%表示不滿意，另有15%沒有意見。交叉分析顯示，滿意度以男性、60歲以上、中壢區居民、專科及大學學歷者，以及泛藍政黨傾向者比例較高。

TPASS通勤月票自2023年上路後，涵蓋北北基桃生活圈，整合多元大眾運輸系統，截至今年9月底，累計銷售達1822萬人次，使用月票搭乘公共運具人次約13.96億，顯示政策深受通勤族青睞。回顧政策源起，最初竟是來自一名市民與當時仍任台北市議員的何志偉閒聊中萌生構想，先催生1280雙北月票，進而擴大為現行TPASS制度。

除交通政策外，何志偉近年也積極關注技職教育發展。他日前赴桃園光啟高中出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮時表示，光啟高中與義大利知名品牌CRG合作，不僅培養賽車選手，更重要的是孕育維修與技術人才，讓技職學生在實作中累積專業實力，「這些在車行默默付出的技師，或許不在鎂光燈下，卻是確保每一次啟動安全無虞的關鍵。」

民調也反映市民對技職教育產學合作的高度認同。調查顯示，76.9%受訪者認為光啟高中與CRG合作成立卡丁車教學平台，對台灣技職教育「有幫助」，其中30.8%認為「非常有幫助」、46.1%認為「有些幫助」，僅10%認為沒有幫助。支持者以男性、60歲以上、大溪與復興區居民、專科及大學學歷者，以及國民黨政黨傾向者居多。

進一步調查指出，針對「技職教育應強化實作並與國際接軌」的理念，有高達88.8%受訪者表示認同，其中45.6%「非常認同」、43.2%「還算認同」。此外，對於桃園市未來擴大推動產學合作型技職教育計畫，更有91.9%的市民表態支持，顯示相關政策在地方具有高度共識與民意基礎。

整體來看，無論是TPASS通勤月票，或是技職教育深化產學合作、接軌國際的方向，皆獲得桃園市民高度肯定。在2026市長選戰逐步加溫之際，相關政策所累積的民意能量，是否轉化為選舉動能，備受外界關注，也讓張善政的連任之路平添觀察變數。

本次民調由東森民調雲股份有限公司執行，負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查時間為2025年11月25日至12月1日，調查範圍涵蓋桃園市13個行政區，對象為設籍桃園市且年滿20歲以上民眾。調查採「EDM通知、封閉式網路問卷」方式進行，抽樣母體為《ETtoday民調雲》自建會員資料庫中，已貼標設籍桃園市13區且年滿20歲以上的317,297名會員，並以分層比例抽樣進行。此次共回收有效樣本1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%；樣本加權則採比例估計法，依114年10月底桃園市13區人口的性別、年齡、行政區分布，以及113年12月教育程度等統計資料反覆修正，經檢定後樣本結構與母群體一致（p-value＞0.05），具整體代表性，調查經費來源為東森民調雲股份有限公司。

