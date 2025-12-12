最新民調獲53.2%支持 陳亭妃：對手只有謝龍介

從藍綠對比來看，立委陳亭妃支持度達到53.2％，過半領先國民黨立委謝龍介的25％。（圖／東森新聞）





民進黨2026年台南市長初選進入白熱化，最新民調結果出爐。從藍綠對比來看，立委陳亭妃支持度達到53.2％，過半領先國民黨立委謝龍介的25％；若由立委林俊憲對戰謝龍介，也能以44.9％，領先對方30.9％。

對於民調結果，陳亭妃展現高度信心，直言台南市長選戰的對手只有謝龍介一人，並強調要在2026年勝出，就必須推出最強候選人。她也表示，自己對選戰充滿把握。

同樣投入黨內初選的林俊憲，則指出自己在綠營內部的支持度其實表現不差，認為若非國民黨介入操作，無論是看好度或支持度，自己都有領先表現。他也強調，民調顯示自己正逐步拉近與陳亭妃的差距。

不過，林俊憲原本受邀出席與立委許智傑「南高連線」的記者會，卻臨時缺席，引發外界聯想，是否因為與陳亭妃記者會時間重疊而刻意避開，也讓藍營趁勢評論。

國民黨立委謝龍介則語帶調侃表示，林俊憲投入大量資源後，確實看到支持度有所進步，但仍不足以構成威脅，言談間似乎將矛頭轉向民進黨內部競逐。

對此，陳亭妃再度回應，自己對選戰充滿信心，強調若對上謝龍介，勝選把握十足。謝龍介則反擊，指出陳亭妃過往選舉並非全勝，甚至曾在首場選舉中僅小幅勝出，雙方隔空交火意味濃厚。

另一方面，角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，在兒子捲入霸凌風波後，11日低調重回基層行程，前往市場拜票，主動與攤商和民眾互動，試圖重新穩住選戰節奏。

同樣投入高雄市長初選的立委邱議瑩，則在廣播節目中表示，自己目前在多位競爭者中民調領先，並透露總統並未對任何人特別表態支持，但每次見面都給予她加油鼓勵。

民進黨無論在台南或高雄，黨內初選競爭都已浮上檯面，表面上不見攻擊字眼，實際上火藥味卻越來越濃。

