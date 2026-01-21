最新民調竟輸掉自己選區！藍議員狠酸蘇巧慧

▲根據《TVBS》最新公布的民調，李四川以47%領先蘇巧慧（圖）的32%，差距達到15％。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 國民黨2026新北市長人選尚未底定，呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民進黨人選則已確定是立委蘇巧慧。根據《TVBS》昨（20）日公布的最新民調結果，最終若是李四川對上蘇巧慧，李四川將以47％的支持度大幅領先蘇巧慧達15％。對此，新北市議員江怡臻狠酸，巧慧怎麼回事？連自己選區都沒贏，望周知。

根據《TVBS》昨公布的民調，李四川以47%領先蘇巧慧的32%，差距達到15％。值得注意的是，蘇巧慧現為新北市第五選區的立委，包括樹林、鶯歌及部分新莊，而該民調若從選區分布來看，土城、樹林地區民眾僅有36％支持蘇巧慧，另有38%支持李四川，26％民眾沒有意見，顯見意見分歧。其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，僅板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度最高，為43%，超過李四川的40％。

針對此結果，江怡臻昨發文指出，看到蘇巧慧、李四川差了15%，她其實不意外。且蘇巧慧只有在板橋小贏，新北市其他地區都輸，尤其是蘇巧慧自己的立委選區，樹林、鶯歌，都沒有贏，望周知。

