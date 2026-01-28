最新民調與蔣萬安差距最小！王世堅「不可置信」：還有幾位優秀的沒放進去

2026九合一大選逐漸逼近，民進黨各縣市長候選人陸續出爐，但台北市長人選仍未明朗。根據最新民調顯示，民進黨立委王世堅、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君分別與台北市長蔣萬安做對比，王世堅的民調最高。對此，王世堅直呼「不可置信」，並強調強調還有好幾位沒有做，有放進去的話可能會不一樣。

震傳媒今（28）日公布最新台北市議題民調，針對近期傳言民進黨可能出戰北市長、呼聲較高者，包括卓榮泰、鄭麗君以及王世堅，與蔣萬安進行對比。若卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰24.0%、蔣萬安62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭麗君27.4%、蔣萬安60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王世堅32.7%、蔣萬安52.0%。三人中，王世堅與蔣萬安的差距最小（19.3%）。

廣告 廣告

王世堅今日於中執會前受訪表示，「不可置信啦，怎麼可能？」他認為，卓榮泰與鄭麗君學養俱佳、才德兼備，學經歷完整，行政能力也很強，「所以我不知道誒，我不知道有民調，對不起，我不曉得。」他並指出，民進黨還有好幾位優秀的同志，如徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，若這幾人有放進民調的話，可能結果會不一樣。

媒體追問他在台北市長人選上推薦誰時，王世堅表示，他一開始就推薦鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄與高嘉瑜，他們都非常合適，學養兼具、才德俱佳，尤其鄭麗君與高嘉瑜更是才貌雙全。王世堅更表示，只要鄭麗君與高嘉瑜站出來與蔣萬安對壘，就是「美女對上俊男」，本身就會產生許多話題，精采可期。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

更多風傳媒報導

