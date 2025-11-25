最新民調落後陳亭妃 謝龍介曝1數據領先：有無限空間

2026年台南市長選舉相關話題備受各界熱議，有媒體昨（24）日公布民調，若民進黨推派立委陳亭妃參選與國民黨立委謝龍介對決，陳的支持度為 47%，謝34%；若民進黨推派立委林俊憲參選，則謝龍介的支持度為41%，林38%。對此，謝龍介點出，自己在《TVBS》民調中的年輕支持度領先陳亭妃值得參考，只要有年輕支持者在，就有無限的空間。

根據《TVBS民調中心》昨天公布的最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與謝龍介對決，陳的支持度為 47%，與今年9月的調查相較，回升6個百分點，謝的支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由 5個百分點增加至13個百分點。而在年齡層方面，謝龍介在20至29歲台南市民的支持度為39%，贏過陳亭妃11個百分點。

廣告 廣告

謝龍介昨天在政論節目《新聞大白話》表示，自己在《TVBS》民調中的年輕支持度領先陳亭妃，這相當值得參考，且這還是自己在民眾黨支持度稍微衰退的情況下，「這些我們都會成為一個參考的價值」。他強調，只要有年輕的支持者在，就有無限的空間，且團隊現在還沒啟動選戰，黨中央接下來也可能會在1、2個月內就會提出提名辦法。

前述調查是TVBS民意調查中心於11 月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查， 共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為 228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項，進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

【看原文連結】