最新民調藍反感度近5成 學者示警「反罷紅利歸零」：補強3弱勢

《美麗島電子報》2日公布最新「1月國政民調」，其中總統賴清德的聲望出現回升情況，國民黨的反感度高達近5成。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳示警，藍軍的反罷紅利已歸零，他並建議藍軍，應從三個弱勢點開始補強。

鈕則勳今天在臉書發文分析，民調中國民黨反感度近5成，好感度34.4%也落後民進黨近10%的原因，首先是針對綠營攻勢及對川普關稅降至15%的反制操作力道不夠，即便有訴求台積電優勢可能流失的主軸，但鋪陳的強度、深度、廣度皆不夠，是以落入綠營設定的戰場中，多只能被動因應。

再來，多數藍軍優勢選區搞不定，黨中央甚至無力控制情勢的急轉直下，如新北市、新竹縣、台中市、彰化縣等，多是被認為以不變應萬變、以拖待變或一黨多制的提名操作。第三，藍軍雖然想強化兩岸交流，打破綠營所建構的「不利兩岸關係互動之氛圍」，但對綠營抗中抹紅的攻堅，多以嘴砲來回應，現階段仍看不出能以戰略高度格局來破抗中牌的有效操作。

因此，鈕則勳建議藍軍從以上三個弱勢點開始補強，第一，黨中央結合智庫，聚焦關稅雖降，但對台灣利益及台積電優勢可能流失風險的系列座談會、記者會及空戰社群操作，強化反制宣傳的強度、深度、廣度。第二，優勢選區中，大咖與黨中央應聯手快刀斬亂麻，盡速將提名人選「定於一尊」，要更「同理」的看待支持者、可能候選人與議員參選小雞們的焦慮心情。

最後，藍軍也可藉兩岸交流、國共論壇談出實際利多，來反轉不利結構，找到綠軍抗中抹紅牌的破口；特別是在兩岸溝通中若談出對台灣民眾、產業實際利益，或許就能開始鋪陳交流的整體的戰略布局，有效反制綠營的政治操作。

