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最新民調賴瑞隆輾壓柯志恩17.8個百分點 尹立點出犯下4大致命傷 115

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

根據新台灣國策智庫民調中心今（12）日公布2026高雄市長選戰最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度46.2%、國民黨參選人柯志恩支持度28.4%，差距17.8個百分點，但仍有25.4%選民尚未決定。對此，高雄市議員候選人尹立在臉書發文，指出柯志恩連續失誤，民調連3字頭都守不住。

尹立表示，前些日子，柯志恩陣營才高調流出一份雙方五五波、差距僅有0.6%的民調數據，企圖為藍營基層打強心針。然而，隨著最新高雄市長民意調查簡報曝光，柯志恩精心包裝的政治幻術一夕卸妝，更在戰略的連續失誤下，直接面臨民調3字頭守不住的全面潰敗。

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尹立並點出柯志恩接連犯下的4大致命傷。第一、操作民調自產自銷。自己花錢委託民調，卻刻意隱匿出資者身分、套上獨立媒體的外衣，一被抓包，直接在中間選民心中烙下誠信不及格的負面標籤。第二、夜路吹哨反成綠營催票機。拋出只差0.6%的魔術數字本想虛張聲勢，卻弄巧成拙，反而變成綠營最強大的危機催票機，活生生嚇出綠營的危機感，迫使原本觀望的綠營支持者全面提前歸隊。

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尹立續指，第三、雙標認證砸自己腳。藍營過去將該智庫做出台北市長蔣萬安大贏民進黨市長參選人沈伯洋的數據奉為權威聖旨，如今同一個機構以同樣的科學抽樣做出高雄戰況，讓柯志恩面對慘輸18%的結果完全無法反駁。第四、顧問團名單踩到社會道德紅線。成員竟被踢爆包含酒駕累犯與性騷前科人士，嚴重缺乏排黑與道德審查，直接引爆中間選民與年輕族群的強烈反感。

「民調可以是修正選戰方針的工具，打擊對手信心，但絕不能當成愚弄選民的魔術。」尹立分析，這次數據顯示，宣告柯志恩在高雄的民調「3字頭守不住」，連藍營在南部的基本盤防線都全面失守。更慘的是，在當選看好度上，賴瑞隆衝到53.6%，而柯志恩跌到只剩25.3%。看好度同樣「3字頭守不住」，反映出不僅是綠營支持者不看好，連中間選民與部分泛藍群眾都開始產生反正贏不了的失敗主義。

對於立委滿意度，尹立也提到，柯志恩同樣面臨危機，柯志恩身為現任不分區立委，上任以來的表現滿意度也僅有32.4%，而不滿意度卻高達36.3%，這意味著如果滿意度持續下滑，「她將徹底失去大打現任立委政績牌的底氣」。

照片來源：翻攝自柯志恩臉書、尹立臉書

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