最新民調贏賴瑞隆有望翻盤？陳揮文翻出上屆選舉得票率：柯志恩難選

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，資深媒體人陳揮文翻出2022年高雄市長選舉的藍綠得票率，直言對柯志恩而言，一定很難選、是場苦戰，「這哪有可能好選」。

根據《ETtoday新聞雲》昨（19）日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》中，翻出2022年高雄市長選舉中柯志恩與高雄市長陳其邁的得票率，指出柯與陳的得票率是40%與58%、她輸給陳18個百分點，「這個就是藍綠的差距嘛」。他除了反問，上次市長選舉中投給陳其邁的人，這次難道不會投給賴瑞隆？也直言，這對柯志恩而言一定很難選、是場苦戰，「這哪有可能好選」。

