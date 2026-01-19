最新民調贏賴瑞隆6.3％！柯志恩回應了：中間選民是關鍵

根據《ETtoday民調雲》今（19）日公布高雄市長選舉最新民調，在藍綠對決的情境下，國民黨立委柯志恩（見圖）以44.0%支持度，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點。（本報資料照片）

根據《ETtoday民調雲》今（19）日公布高雄市長選舉最新民調，在藍綠對決的情境下，國民黨立委柯志恩以44.0%支持度，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點，顯示藍在高雄有翻盤機會。其中，在不支持任何政黨的中間選民族群中，柯志恩以37.5%高於賴瑞隆的23.2%。柯志恩對此民調認為，最值得注意的是誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，將成為左右勝負的重要力量。

據《ETtoday》19日報導指出，柯志恩回應民調指，這是民進黨完成初選後首度對外公開的高雄市長選舉民調，相關數據具一定參考價值。她強調，一向以審慎態度看待各項調查，重點並非一時的領先或落後，而是從中觀察選民結構與趨勢。

柯志恩指出，此次民調最值得注意的是中間選民的支持動向，顯示未來選戰關鍵不僅在藍綠基本盤歸隊，更在於誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，這將成為左右勝負的重要力量。

她並表示，民調同時反映高雄市民目前最關心的幾項市政議題，團隊將據此進一步盤點政策方向與施政主軸，作為後續選戰規畫的重要依據。

柯志恩也提到，先前民進黨內部在高雄、台南及彰化等地所做的調查中，國民黨支持度普遍僅在兩成出頭，相較之下，這次在民進黨初選結束後的首份公開民調，更能真實呈現選戰起跑後的整體態勢，因此具有相對指標意義。她重申，將以穩健步調推進選戰布局，持續透過政策與行動爭取更多市民支持。

