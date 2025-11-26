最新民調超車黃國昌、劉和然！黃暐瀚點出關鍵驚：蘇巧慧不簡單

政治中心／李紹宏報導

2026新北市長選舉最新民調出爐，選情引發關注！結果指出，在藍綠一對一對決中，民進黨立委蘇巧慧展現亮眼實力，除了面對國民黨台北市副市長李四川暫以37.1％落後外，其他藍、白陣營人選，包括新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，竟然都被蘇巧慧超車，再度證明她在新北的支持度相當穩固。對此，媒體人黃暐瀚對蘇巧慧的亮眼成績感到意外，也認為若支持度提升至4成5，將有機會撼動藍營！

新北市長選舉最新民調顯示，民進黨立委蘇巧慧的支持度為37.1％，只落後李四川10個百分點，並超越黃國昌和劉和然。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

根據《CNEWS匯流新聞網》最新發布的「新北市長選舉」民調顯示，在假設的「一對一」對決中，蘇巧慧的支持度不僅超越了國民黨潛在人選新北市副市長劉和然，領先幅度達6.6個百分點；更大幅領先民眾黨主席黃國昌13.9個百分點，穩居非李四川陣營的第一名。

雖然在面對台北市副市長李四川時，蘇巧慧以37.1％的支持度暫時落後李四川的47.1%，但其領先兩位主要對手的表現，確立了她在綠營內部的核心地位，也讓新北市長選情增添了極大的變數。

這份民調是在11月9日至12日進行，共完成1,200份有效樣本，抽樣誤差為正負2.83個百分點。

民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

資深媒體人黃暐瀚在節目中分析此份民調時，坦言蘇巧慧的表現令人「很驚訝」。他指出，外界雖然預期蘇巧慧會落後李四川，但沒有想到她竟然能同時超越兩位主要競爭者劉和然和黃國昌。尤其在藍白陣營尚未整合、人選未定的情況下，蘇巧慧能夠先行拉開與劉和然、黃國昌的差距，顯示出她的選情已經進入了領先區間，對於民進黨挑戰新北具有正面意義。

台北市副市長李四川。（圖／資料照）

黃暐瀚進一步觀察選情動態，點出蘇巧慧的「高行動力」是其支持度穩定的關鍵。身兼民進黨新北市主委及立委的蘇巧慧，正在積極落實基層經營，行程滿檔，「每天都在跑」新北12個行政區，展現了強烈的戰鬥意志。相對而言，支持度雖高、但尚未表態的李四川，目前仍專注於台北市政，處於靜態觀望狀態。黃暐瀚認為，這種「一個一直在跑，一個一直在拚市政」的對比，將是未來選情的最大變數。

不過，黃暐瀚強調，蘇巧慧的支持度必須先從4成5往上邁進，才能對李四川構成實質威脅。

