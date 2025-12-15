最新民調超震撼！張善政支持度「輾壓對手」

▲根據《TVBS民調中心》最新調查指出，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先。（圖／翻攝自張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰等人都是對決桃園市長張善政的可能人選。根據《TVBS民調中心》最新調查指出，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先39到42個百分點。

民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%，王義川支持度為20%，雙方差距增至39個百分點，另外21%未決定。

民調指出，如果民進黨推派何志偉參選桃園市長，張善政支持度維持59%，何志偉支持度略兩個百分點減至20%，雙方差39個百分點，另外21%未決定。

民調續指，如果民進黨推派法務部次長黃世杰參選桃園市長，張善政支持度略增2個百分點至61%，黃世杰的支持度降低5個百分點至19%，雙方差42個百分點，另外21%未決定。

政黨傾向方面，民進黨認同者64%支持王義川，同時有24%支持張善政；國民黨認同者有高達91%支持張善政；民眾黨認同者更有94%支持張善政，較上次調查增加8個百分點，；中立選民有52%支持張善政，僅8%支持王義川，39%表示尚未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月5日至12月12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行加權處理。調查經費來源為TVBS。

