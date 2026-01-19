最新民調輸柯志恩6.3個百分點 賴瑞隆回應了

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。對此，賴瑞隆回應，全力爭取市民支持。

根據《ETtoday新聞雲》今（19）日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。

從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%；民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

而針對上述高雄市長選舉民調，賴瑞隆今天接受媒體聯訪被問到此事時回應，今天繼續進行車隊掃街謝票，全力爭取市民支持。另外，柯志恩受訪回應，此次民調最值得注意的，是中間選民的支持動向，顯示未來選戰關鍵不僅在藍綠基本盤歸隊，更在於誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，將成為左右勝負的重要力量。

