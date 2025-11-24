最新民調輸謝龍介3％ 林俊憲哭笑不得：我會輸給他？

政治中心／倪譽瑋報導

2026台南市長選舉競爭激烈，民進黨方面有立委陳亭妃、立委林俊憲爭取提名，國民黨則是立委謝龍介呼聲高。今（24）日《TVBS》公布的民調顯示，若民進黨派出林俊憲來選台南市長，支持度是38%，輸給謝龍介的41％，派陳亭妃則是贏過謝龍介。林俊憲對此發聲「我感覺哭笑不得」，他認為這是奇怪的民調，並表示「我的民調會輸給謝龍介嗎？」

今日TVBS民調中心公布2026台南市長最新選情民調，假如民進黨推派陳亭妃參選市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%、謝龍介支持度為34%；若是推派林俊憲出來選，林俊憲的支持度為38%、謝龍介的支持度為41%，林俊憲小輸謝龍介3%。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

針對本次TVBS民調結果，林俊憲表示，看到T台又出了這種民調「我感覺哭笑不得」，當然媒體會有它的立場、機構效應，但這次出現這種奇怪的民調，「我真的不知道該怎麼講，我的民調會輸給謝龍介嗎？」林俊憲也說，希望選民去感受周邊氛圍，看看上述民調呈現的數字「跟你們的感覺到底差距如何？」

