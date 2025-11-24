最新民調輸謝龍介3％ 林俊憲：我輸給他？

▲《TVBS》最新民調顯示支持度輸給謝龍介3％，林俊憲表示哭笑不得，出現這種奇怪的民調，真不知道該怎麼講。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 《TVBS》今（24）日公布台南市長最新民調，結果顯示民進黨立委陳亭妃以47％領先國民黨立委謝龍介34％，反觀若是林俊憲參選，則是38%對上謝龍介41%倒輸3％。對此林俊憲晚間回應，自己感覺是哭笑不得，表示媒體有媒體的立場與機構效應，「這次出現這種奇怪的民調，我真的不知道該怎麼講」。

對於《TVBS》民調結果出爐，竟然小輸謝龍介3％，林俊憲表示，看到T台又出了這種民調，自己的感覺是哭笑不得，當然媒體會有媒體的立場跟機構效應，但這次出現這種奇怪的民調，「我真的不知道該怎麼講」。

廣告 廣告

「我的民調會輸給謝龍介嗎？」林俊憲也喊話選民去感受周邊氛圍、去了解，看看這個民調呈現的數字，「跟你們的感覺到底差距如何」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026台南爭霸！最新民調出爐 林俊憲VS謝龍介「差距超驚人」

陳亭妃喊初選勝出「第一時間拜訪」 林俊憲：首先要先勝選

黨內不互打！陳亭妃：若勝出將第一時間拜訪林俊憲