最新民調輾壓王義川等3大咖 張善政：我不在乎綠推誰

桃園市長張善政。翻攝張善政臉書



桃園市長張善政爭取2026連任，《TVBS》今（15）日發布最新民調顯示，張善政上任三年以來，整體而言61%桃園市民表示滿意、18％不滿意。針對2026藍綠桃園市長人選，民調顯示，無論綠營派出立委王義川、總統府副秘書長何志偉或法務部次長黃世杰，張善政支持度都接近6成，並以39到42個百分點勝出。

張善政受訪時說，他不在意民進黨推出什麼樣的候選人，只要自己把事情做好，相信市民眼睛是雪亮的，自然會選出最適合的市長人選。他自認仍有改進空間，不會以民調自滿，會繼續努力。

廣告 廣告

TVBS民調指出，若張善政對決王義川，與今年1月的調查相較，張善政支持度由60%略減至59%，王義川支持度略減4個百分點至20%，雙方差距增至39個百分點。若張善政對決何志偉，張善政支持度與1月調查結果相同，維持59%，何志偉支持度略兩個百分點減至20%，雙方差39個百分點。若張善政對決黃世杰，張善政支持度略增2個百分點至61%，黃世杰的支持度降低5個百分點至19%，雙方差42個百分點。

對於張善政上任至今三年來的施政表現，TVBS民調顯示，有61%桃園市民表示滿意（19%非常滿意，42%還算滿意），較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；而不滿意的比例也增加6個百分點至18%（12%不太滿意，6%很不滿意），20%沒有表示意見。

更多太報報導

鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度

張善政連任攔路虎爆是他 鄭文燦14字回應

自爆曾為許信良助選員 朱立倫：民主是台灣最重要的根與力量